Mark fotografeert troosteloze Chinees-Indische restaurants

Fotograaf Mark van Wonderen heeft één doel: alle Chinees-Indische restaurants van Nederland fotograferen. Vooral de 'troosteloze' restaurants spreken hem aan: ,,De treurnis die je tegenkomt, dat is toch geweldig!" Mark heeft bijna alle restaurants in Nederland gehad en die worden gebundeld in een boek, dat komend voorjaar uitkomt.