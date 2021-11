Marjolein en Robert verloren hun zoontje: ‘Zo blij dat we Tobi een uur móchten hebben’

Normale emoties voor kersverse ouders, maar in het geval van Robert en Marjolein ligt dat toch iets anders. De kansen dat Tobi na bijna 22 weken in de baarmoeder nog levend ter wereld zou komen, werd tijdens de spontane bevalling op nihil ingeschat.



,,Dat hij dan toch levend werd geboren, was echt een cadeautje. We hebben Tobi nog een heel uur mógen hebben, een uur voor de eeuwigheid”, vertelt Marjolein over het bijzondere moment.



Donderdag zijn ze van de partij bij een (besloten) herdenkingsbijeenkomst in het Radboudumc waar kinderen worden herdacht die tijdens de zwangerschap of kort daarna zijn overleden.