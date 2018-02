Marius (24) redde vrouw van verdrinkingsdood: ‘Ik kookte van binnen’

„Met mijn elleboog probeerde ik het autoraampje kapot te slaan, maar dat wilde niet lukken. Nee, de kou voelde ik eerst niet, ik kookte van binnen. Zat vol adrenaline. Ik schreeuwde naar de kant dat ze moesten helpen. Ze moeten me over heel het bedrijventerrein ’t Lochter gehoord hebben. Maar niemand ging ook het water in. Toen schreeuwde ik dat ik iets van metaal moest hebben, een breekijzer of zo. Een van de mannen aan de kant rende naar zijn busje en kwam terug met een steenbeitel van een meter. Hij liep wel een stukje het water in, maar kon niet zwemmen.”



„Dus moest ik terug zwemmen om de beitel op te halen. Maar ook daarmee wilde het nog niet direct lukken, want ik had maar één hand. Met de andere moest ik me vasthouden aan het busje. Ik zag dat de vrouw met haar hoofd onder water kwam en nog maar zwak tegen het raam aan sloeg. De angst in haar ogen kwam ook bij mij binnen. De moed zakte mij in de schoenen. Toen voelde ik onder water de buitenspiegel, waar ik met een voet op kon gaan staan. En met twee handen sloeg ik toen… bats!.... het raam stuk. Ik dacht eerst nog ‘ik moet haar niet raken’. Maar, dacht ik ook, daar kunnen doktoren wat aan doen. Aan verdronken zijn niet.”