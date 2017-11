Mariniers met geweren bovenop de Rotterdamse Hef

Mariniers op De Hef! Fraai uitgedost als de stoere verdedigers van volk en vaderland in 1940, hebben ze hun geweer in de aanslag. Alleen is er anno 2017 geen vijand te bekennen, maar slechts een vredelievende cameraman die dit unieke tafereeltje voor het nageslacht vastlegt. En dit alles voor de nieuwe film van het Mariniersmuseum in Rotterdam.