Marijke (71) wil het van de daken schreeuwen: ‘Er is een oplossing voor chronische pijn’

LIVE | Vrijwel alle besmettin­gen in Amsterdam door omikron, Oostenrijk versoepelt quarantai­ne­re­gels

Voor de tweede dag op rij zijn er in ons land bijna 25.000 coronabesmettingen vastgesteld. Het afgelopen etmaal kwamen er 24.700 meldingen van positieve tests binnen bij het RIVM, een nieuw record. Door een technische storing zijn echter niet alle meldingen binnengekomen. Het werkelijke aantal positieve tests ligt waarschijnlijk dus nog hoger. Het aantal mensen dat met corona in een ziekenhuis ligt is gedaald naar 1541. Dat zijn er 93 minder dan gisteren. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.

