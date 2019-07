Marianne Vos, een van de grootste topsporters die we hebben gekend

In 2014 werd, na jarenlang gelobby bij de UCI, de internationale wielerunie, de eerste La Course gereden. Een eendaagse vrouwenkoers door Parijs, als voorproefje voor de mannen die daar hun Tour de France uitreden. Omdat er zo lang gestreden was voor deze rit, leek het Marianne Vos -die aan de wieg stond van deze rit- leuk om een groep vrouwen in vier dagen van Utrecht naar Parijs te laten fietsen, zodat ze samen daar La Course konden kijken. Vos deed een oproep, en de aanmelding stroomden binnen. Ik mocht meerijden in iets wat uiteindelijk een soort fietsend vreemdelingenlegioen werd. Van over heel de wereld kwamen de vrouwen naar Utrecht gevlogen. Een groep uit Zwitserland, een Argentijnse, twee Amerikanen, een Nederlandse die al jaren in Tanzania woonde.