Marechaussee ontruimt Schiphol: meer dan 20 activisten Greenpeace opgepakt

In de hal haakten de actievoerders hun armen in elkaar om verwijdering lastig te maken. ‘We are peaceful, what are you’ roepen activisten, terwijl ze één voor één uit de kring werden gehaald. ‘Wij zijn hier, we doen het voor de kinderen’, klonk het uit de groep, die zeker wilde maken dat hun protest gehoord wordt.



Greenpeace laat de Marechaussee weten dat de openbare orde niet in het geding was en dat de actievoerders van hun recht op vreedzaam demonstreren gebruik maakten. Onderwijl werd het tempo waarin mensen werden verwijderd opgevoerd. ,,Pas goed op jezelf’’, klonk het waarschuwend.



Onder de klimaatactivisten die naar de luchthaven zijn gekomen, was ook het Amsterdamse GroenLinks-raadslid Imane Nadif. De politica zette een foto van de protestactie op social media. ,,Best gezellig hier’’, twittert ze bij het plaatje van de demonstranten op Schiphol Plaza.