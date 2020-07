Marechaussee beëindigt boerenprotest bij Schiphol, kans op lege schappen bij AH door blokkades

De marechaussee is met meerdere eenheden ter plaatse op de toegangswegen naar Schiphol om het boerenprotest te beëindigen. “Tractoren zijn niet toegestaan op de luchthaven in verband met de veiligheid en worden tegengehouden”, aldus de marechaussee.

Een groep boeren is vrijdagavond met trekkers richting de luchthaven gereden om te demonstreren tegen voermaatregelen. Een woordvoerder zegt dat het gaat om “enkele tientallen” trekkers. Die zijn in groepjes uiteengevallen en volgen niet altijd de aanwijzingen van de autoriteiten op. Volgens de zegsman zijn er zorgen om gevaarlijke verkeerssituaties en wordt geprobeerd de situatie zo goed mogelijk te controleren.

De boeren doen zelf via diverse livestreams verslag van de actie. Daarop is te zien dat een groep zich op een parkeerplaats heeft verzameld en in gesprek is met de politie.

Woensdagavond waren boeren ook al naar Schiphol gereden. Ook toen hield de marechaussee enkele tientallen boeren tegen die met tractoren op de Loevesteinse Randweg bij Schiphol reden. Na overleg met de marechaussee is de groep omgedraaid.

AH-distributiecentrum

Door de blokkade van een distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle, de actie begon vanmorgen rond 04.30 uur, duurde tot 13.30 uur en was niet aangemeld bij de autoriteiten, krijgen klanten in 230 winkels mogelijk te maken met lege schappen.

,,Het kan zo zijn dat klanten zaterdag sommige producten niet kunnen vinden”, laat een woordvoerster van het distributiecentrum bedrijf weten. ,,We verwachten dat dit in de loop van de dag herstelt.” De supermarktketen kon niet precies aangeven wat de impact per winkel zal zijn. Albert Heijn liet weten de zorgen van de Nederlandse boeren te begrijpen, maar vindt de acties bij de distributiecentra niet de juiste weg.

Quote We hebben ons punt kunnen maken: we willen de voermaatre­gel van tafel Everdien Kuiper, woordvoerder boeren De boeren braken rond 13.30 uur hun protestactie af nadat de gemeente Zwolle hen een ultimatum stelde. Volgens de gemeente belemmerden de demonstranten een vitale maatschappelijke functie in de regio en kwam door hun protest de verkeersveiligheid in het geding. Het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle is inmiddels weer in bedrijf. Alle actievoerende boeren vertrokken rond 14.30 uur. ,,We hebben ons punt kunnen maken: we willen de voermaatregel van tafel. De burgemeesters uit de omgeving gaan een brief sturen naar het ministerie met de nadruk dat ze met ons in gesprek moeten”, zei boerenwoordvoerster Everdien Kuiper op het podium. Bij de actie waren voornamelijk ‘individuele’ boeren uit Overijssel en Gelderland, aldus een woordvoerster van de boeren.

‘Dit is niet de weg’

Door de urenlange blokkade konden veel Albert Heijn-filialen in de regio niet bevoorraad worden. ,,Wij begrijpen de zorgen van de Nederlandse boeren”, liet een woordvoerder van Albert Heijn tijdens de actie weten. Maar: ,,De acties bij onze distributiecentra vinden wij niet de juiste weg. Het gaat de boeren om de maatregel van minister Schouten over het veevoer. Het is dus belangrijk dat boerenorganisaties met de overheid hierover in gesprek zijn en tot oplossingen komen.”

Quote De acties bij onze distribu­tie­cen­tra vinden wij niet de juiste weg Woordvoerder Albert Heijn Albert Heijn werkt met een vaste (relatief kleine) groep boeren in Nederland. De supermarktketen benadrukt trots te zijn op ‘de jarenlange relatie met onze boeren en telers’. ,,We vinden het belangrijk dat iedereen in de keten een eerlijke boterham verdient. Nu en in de toekomst. Daarom maken we ook afspraken met onze boeren en telers over gezamenlijke investeringen en hebben we goede contacten met onze boeren.’’

CBL

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de belangenbehartiger voor supermarkten, pleit na protesten voor zijn hoofdkantoor door boze boeren voor een collectief overlegorgaan. Daarin moeten boeren en andere spelers in de voedselketen samen onderzoeken hoe de landbouw een gezonde bedrijfstak kan blijven. Een oproep aan supermarkten om meer te betalen voor melk wees de brancheorganisatie af.

Actievoerende boeren verzamelden zich vandaag met vijftig à zestig tractoren bij het CBL in Leidschendam. Boerenactiegroep Agractie stuurde vrijdag ook een brief aan het CBL. Daarin pleit de groep met klem voor een verhoging van de prijs voor zuivel. Ze roept op de zuivel over de gehele linie met 5 cent per liter te verhogen om boeren die onder grote druk staan, tegemoet te komen. De boeren geven de supermarkten zeven dagen de tijd om met een reactie te komen.

Den Haag, Tilburg

In Tilburg vertrokken rond het middaguur zeker twintig boeren met hun trekkers naar het politiebureau. De boeren gingen aangifte doen tegen minister Schouten vanwege dierenmishandeling. Ze verzamelden rond 13.00 uur in Hilvarenbeek. Daarvandaan trokken zij gezamenlijk naar het politiebureau aan de Ringbaan-Zuid in Tilburg, onder begeleiding van de politie. De boeren mogen bij aankomst hun trekkers parkeren op de parkeerplaats van de Willem II-kazerne.

In de vroege ochtend vertrokken zeker 140 boeren met hun trekkers vanuit de Achterhoek naar Den Haag om te demonstreren. Ze vertrokken rond 08.30 uur bij de Radstake in Heelweg en reden via provinciale wegen in de richting van Den Haag.

De politie in de regio Den Haag hield de mogelijke komst van de boeren vanmiddag nauwlettend in de gaten. ,,We zijn alert en monitoren de verkeersbewegingen”, zegt een woordvoerder. Naar de precieze bestemming van de boeren en trekkers kan hij alleen maar gissen: ,,We weten het niet.” Zelf willen de deelnemende boeren daar nog niets over kwijt: ,,Dat moet nog even een verrassing blijven”, aldus Farmers Defence Force.

Grapperhaus

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft er begrip voor dat er in drie noordelijke provincies een verbod op het gebruik van trekkers geldt bij demonstraties. Grapperhaus vindt dat de actievoerende boeren met het blokkeren van distributiecentra van supermarkten ‘echt te ver’ gaan.

Volgens de minister is er een ‘kleine groep die de grenzen opzoekt’ en die grenzen ook over gaat. ,,Demonstreren is een groot goed in Nederland, maar je moet wel de veiligheid in acht nemen. En in het kader van de wet moet je je houden aan regels die door het lokaal gezag zijn gesteld.”

Door dergelijke acties leiden de boeren af van de inhoudelijke discussie die ze willen voeren. Dat is ‘zonde’, aldus Grapperhaus.

Aangifte

De ministers Carola Schouten (Landbouw) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) hebben inmiddels besloten aangifte te doen tegen boerenorganisatie Farmers Defence Force (FDF). Dat doen ze naar aanleiding van uitlatingen in de besloten Facebookgroep van de organisatie, meldt het Reformatorisch Dagblad.

Bekijk onze video's over de boerenprotesten in onderstaande playlist:

Volledig scherm Protestboeren hebben hun kamp opgeslagen voor het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle. Onder hen een aantal boeren uit Duitsland die hun Nederlandse collega's een hart onder de riem staken. © Ewoud ten Kleij

Volledig scherm Boerenprotest Varsseveld den haag © rutger van lier

Volledig scherm Boerenprotesten gaan maar door. © rutger van Lier