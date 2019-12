Marco na ongeluk met kermisattractie in Wijchen: ‘Van potje huilen groeit mijn been niet aan’

Maandag 16 september was een gewone dag voor Marco van As en zijn vrouw Debby. Beiden hadden de hele dag gewerkt, Marco in zijn eenmansgaragebedrijf in Gendt, Debby bij de kinderopvang in Malden.



Marco: ,,Om kwart voor zes was ik thuis. We zouden die avond met de kinderen naar de kermis gaan. We zijn een gewoon gezin, een beetje bourgondisch. We werken keihard en houden ervan in onze vrije tijd leuke dingen te doen. Weekendjes weg met de camper, lekker uit eten gaan. Die dag hadden we besloten op de kermis te eten. We zouden een zak oliebollen halen.’’