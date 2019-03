Marco Kroon aangehouden na kopstoot aan agent

DEN BOSCH - Topmilitair Marco Kroon is zondag aangehouden nadat hij in de binnenstad van Den Bosch een kopstoot aan een agent uitdeelde. De drager van de Militaire Willems-Orde is door de politie overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee. Dat melden betrouwbare getuigen aan het Brabants Dagblad.

Kroon zou in het carnavalsweekeinde door een agent zijn betrapt op wildplassen. Nadat hij daarop was aangesproken kwam het tot de kopstoot aan de politie-agent, melden de getuigen. Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee wil slechts zeggen dat er ‘een militair’ is aangehouden in Den Bosch, maar vermeldt naam noch andere gegevens. Evenmin wil de woordvoerder kwijt waarom de militair precies is aangehouden.

Het is gebruikelijk dat strafbare feiten die door militairen gepleegd worden (ook in hun vrije tijd), door de marechaussee onderzocht worden. De advocaat van Marco Kroon, Geert-Jan Knoops, laat via een medewerker weten ‘geen informatie te kunnen verschaffen’.

In opspraak

Marco Kroon, geboren en getogen Bosschenaar, ontving in 2009 de hoogste militaire onderscheiding voor getoonde moed in Afghanistan. Begin 2010 kwam hij in opspraak. Het Openbaar Ministerie verdacht hem van overtreding van de Opiumwet en verboden wapenbezit. Hij werd vrijgesproken van de eerste verdenking, maar veroordeeld voor wapenbezit.