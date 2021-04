Marcel Levi nieuwe directeur van NWO: ‘Wie adviseert onze minister eigenlijk?’

Internist en hoogleraar geneeskunde Marcel Levi (1964) werd deze maand directeur de Nederlandse wetenschapsorganisatie NWO. Over het Nederlandse coronabeleid uit hij zich kritisch in een interview met Parool . ,,Wie adviseert onze minister eigenlijk?”

,,Wat een bende, hè.” Het zijn de woorden van Marcel Levi, tot voor kort directeur van het grootste ziekenhuis van Londen. Hij heeft het over het beleid rond AstraZeneca en de bijwerkingen van het vaccin. Voor de aanpak van de overheid heeft hij ‘geen goed woord’ over. ,,Zogenaamd voor de veiligheid lassen ze pauzes of beperkingen in, maar daarmee brengen ze juist schade toe aan veel meer mensen, die nog langer moeten wachten op hun vaccinatie", zegt hij tegen Parool.

‘Ze laten zich gewoon niet adviseren door mensen die er verstand van hebben’

Levi benadrukt dat de bijwerking van AstraZeneca, waarbij trombose en een tekort aan bloedplaatjes optreden, ‘extreem zeldzaam’ is en ‘gewoon domme pech’.

,,Ik wil niet flauw doen of overmatig kritisch: maar wie adviseert onze minister eigenlijk? Met vijfhonderd specialisten uit de hele wereld hebben we een WhatsAppgroep om kennis uit te wisselen. Toen de regering plotseling een prikpauze instelde, zeiden we tegen elkaar: wie is er iets gevraagd? Niemand", vertelt hij Parool.

,,Ze laten zich gewoon niet adviseren door mensen die er verstand van hebben. Iedereen praat hier door elkaar, en dan zijn ze ook nog eens anderhalve maand te laat begonnen met vaccineren. In Engeland is geen enkele twijfel over AstraZeneca. Daar wordt het met volle tevredenheid gegeven.”

Kandidaat-minister?

Levi zegt in het interview dat mensen zich moeten vaccineren, maar is wel tegen een vaccinatiepaspoort. Hij vindt dat iedereen de vrijheid moet hebben om nee te zeggen tegen een prik: ,,Een vaccinatiepaspoort is een verkeerde prikkel: mensen laten zich vaccineren omdat ze daarmee naar een popconcert kunnen of op vakantie naar Spanje. Zo van: doe dan maar. Je ontneemt ze echte keuzevrijheid en recht op zelfbeschikking. Misschien ben ik een beetje te principieel, maar ik vind dat toch belangrijk.”

Levi is PvdA-lid. Zou het kunnen dat hij zélf minister wordt in een nieuw kabinet? ,,Journalisten vragen altijd of ik het wil worden", zegt hij. Het is een vraag waarop hij geen antwoord wil geven: ,,Het is niet aan de orde, laat ze eerst maar eens onderhandelen over een regeerakkoord. De politiek interesseert me wel.”