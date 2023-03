Marcel is dolblij na verbod pedohandboek: ‘gerechtigheid’ voor misbruikte dochter

Het liefst had Marcel gehad dat hij die strijd nooit had hoeven voeren. Maar de harde realiteit heeft ervoor gezorgd dat het anders liep. In 2009 werd duidelijk dat zijn dochter werd misbruikt door buurman Geert B. Dat misbruik begon al toen ze baby was. Marcels dochter was 3 jaar toen duidelijk werd wat haar werd aangedaan. Dna-onderzoek maakte duidelijk dat B. meer kinderen kwaad had gedaan: B. bleek ook verantwoordelijk voor de moord op de 8-jarige Semiha Metin . En B. bleek gebruik te maken van tips, die circuleerden binnen pedovereniging Martijn.

Tips en tricks

Jeninga's leven kwam in het teken te staan van het tegengaan van misbruik, met zijn stichting Strijd tegen Misbruik. En zo begon ook zijn kruistocht tegen het pedohandboek, dat op een afgeschermd deel van het internet te vinden is. ,,Ik heb voor elkaar gekregen dat het handboek in Duitsland werd verboden, in dat land wonen we nu. Ik ben in Oostenrijk geweest, waar nu ook een verbod is, in België ook.” Aan een Europees verbod wordt ook gewerkt, maar nu is het dan in Nederland ook zo ver.



Het wetsvoorstel waardoor de voorbereidingshandelingen van seksueel kindermisbruik strafbaar worden is door de Eerste Kamer aangenomen. En Marcel hoopt van harte dat kinderen daardoor veiliger zijn. ,,Dat het nu zo ver is, dat ik heb bereikt wat ik wilde, zorgt ervoor dat ik hier stuiterend zit.” Want ook al vindt Jeninga het ‘belachelijk’ dat hij de kwestie al zo lang moet aanzwengelen, het voelt ook als een beetje gerechtigheid, voor zijn dochter.