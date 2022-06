Manon (27) kwam om het leven bij schietpartij in Colombia: ‘Ze sprankelde, dat is zó abrupt tot een einde gekomen’

met video ‘Superman’ Dave doet mee aan het WK tikkertje: ‘Het geeft een bom aan adrenaline’

Tikkertje een spel voor kleine kinderen? Mooi niet. Sterker nog, de 34-jarige Dave Hogenboom staat op het WK in Londen. ,,Kwestie van tijd voordat dit populaire sport is in Nederland.”

15 juni