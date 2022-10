Mannen slaan tand uit mond en breken kaak vrouw (20) na mislukte versierpoging, verdachte meldt zich

Het slachtoffer was in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 juli in het vipgedeelte van een club aan de Amstelstraat in Amsterdam toen ze op een gegeven moment alleen kwam te staan met een nog onbekende man, meldt de politie. De man deed enkele versierpogingen, maar daar was de jonge vrouw niet van gediend. Hierop greep de man plots hard haar linkerborst beet.