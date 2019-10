Mannen, als u Saskia Noort wilt verleiden, is dit niet de manier

Afgelopen weekend was ik in Bergen, mijn geboortedorp, waar ik de vermaarde Kunsttiendaagse mocht openen met een kleine lezing over lust. Dat onderwerp had ik niet zelf bedacht, zij hadden mij gevraagd over dit thema. En ik was vereerd op mijn leeftijd twintig minuten te mogen oreren over de lusten die ons drijven en beangstigen.