Mannen (19 en 26) aangehouden voor poging tot overval op Ajax-aanvoerder Dusan Tadic

Rechercheurs hebben de verdachten aan kunnen houden door gebruik te maken van videomateriaal uit de omgeving, schrijft de politie in een persbericht. Afgelopen vrijdag werd de 26-jarige verdachte aangehouden op het Waterlandplein in Noord. Maandagochtend kon de 19-jarige verdachte worden aangehouden op IJburg. Tadic is op de hoogte gesteld van de aanhoudingen.

De Ajaxspeler raakte destijds bij de gewelddadige poging tot overval lichtgewond. Hij had net zijn auto geparkeerd in de buurt van zijn woning in de Van Eeghenstraat in Amsterdam-Zuid toen hij twee mannen zag staan. Beiden droegen helmen en donkere kleding. De voetballer was volgens de politie ‘zeer alert’ en besloot het direct op een rennen te zetten.