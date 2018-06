'Maniak' verminkt paard met mes in Overijssel

De opgeroepen dierenarts behandelt het paard en bevestigt dat de verwonding met een mes moet zijn aangebracht. Liezen: ,,Het paard is goed behandeld door de dierenarts, het krijgt pijnstillers en ontstekingsremmers. Dat komt er wel weer bovenop. Maar die machteloosheid, je kunt niks doen om de paarden te beschermen. Binnen zetten in de zomer is geen optie.''



Ook de politie gaat er vanuit dat het dier, dat in een weiland aan Driftlakenseweg in Wanneperveen stond, mishandeld is. ,,Het paard had letsel waarvan de experts zeggen dat het om mishandeling gaat. We hebben gisteren een getuigenoproep geplaatst, in de hoop dat mensen die iets gezien of gehoord hebben, zich bij ons melden'', zegt politiewoordvoerder Frank Brouwer. De mishandeling is tussen zaterdag 16.30 uur en zondag 11.30 uur gebeurd.