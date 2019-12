Maneges in opperste staat van paraatheid door besmettelijk Rhinovirus

De Dierenartsen Praktijk (DAP) Groesbeek heeft maneges en particuliere paardenhouders gewaarschuwd. ‘De verspreiding van het Rhinopneumonie-virus (ook wel equine herpesvirus genaamd) vindt voornamelijk plaats door direct contact tussen paarden of door samen stallen in één ruimte. In principe kan het virus ook door de mens via kleren en handen worden overgedragen als deze van het ene naar het andere paard gaat. Door goed te douchen, schone kleren aan te trekken en schone schoenen kan deze vorm van overbrengen worden uitgesloten’, aldus de DAP. Voor alle duidelijkheid: besmettingen aan deze kant van de grens zijn tot nog toe niet vastgesteld. De maatregelen die genomen worden zijn preventief. Mensen kunnen niet besmet worden met het virus.

‘17 paarden overleden’

Jolien van Ballegooijen van het Hippisch Centrum Groesbeek zegt dat het virus in drie vormen voorkomt.



,,Het lichtste geval is een verkoudheid, niettemin wel gevaarlijk voor ouderen dieren in een mindere conditie. Het kan er ook toe leiden dat de merrie haar veulen verliest (abortus) en het kan tot verlammingsverschijnselen leiden. Dan moeten we het paard laten inslapen.”



Volgens Jolien was in eerste instantie nog niet helemaal duidelijk dat het om het Rhinovirus ging, maar kwam gisteren (vrijdag) de melding dat het dat wel was. In de regio Kleef zouden al 17 paarden, aldus Jolien, overleden zijn.