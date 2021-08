Manegehouder veroordeeld tot forse celstraf voor betrokkenheid bij cocaïnewasserij

Slechtste zomer aller tijden? Helemaal niet!

22 augustus In het noorden van het land beginnen maandag de scholen weer, na wat in onze verwende hoofden zowat de slechtste zomer aller tijden lijkt. Maar deze zomer was eigenlijk helemaal niet zo ellendig. Sterker nog: de flop vijf van slechte zomers wordt bij lange na niet gehaald en het was zelfs iets warmer dan normaal.