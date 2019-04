Manager toeristenhotel Zaandijk heeft ‘geen idee uit welke hoek bomaanslag komt’

videoBij een hotel en een restaurant in het Noord-Hollandse Zaandijk heeft afgelopen nacht een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie lijkt het om een doelgerichte actie te gaan. De 31 hotelgasten, onder wie veel ouderen, zijn opgevangen in een nabijgelegen brandweerkazerne.

Volgens de politie heeft een onbekend persoon rond 02.25 uur iets in het hotel neergelegd wat is ontploft. De persoon was in het zwart gekleed en ging er na de explosie vandoor op een scooter zonder kentekenplaat. Van hem of haar ontbreekt ieder spoor. De politie probeert via camerabeelden en buurtonderzoek wijzer te worden.

Het getroffen hotel ligt dichtbij de Zaanse Schans, een populaire toeristenattractie waar dagelijks duizenden toeristen langskomen. Bij het hotel hoort een restaurant, Ristorante Il Mulino. Daar werd op 22 januari, om 01.00 uur 's nachts al brand gesticht in de keuken. De politie in Noord Holland onderzoekt of er een verband is tussen beide misdrijven.

‘Geen idee uit welke hoek’

Hotelmanager Arman Kuran zegt telefonisch de hele nacht in touw te zijn geweest. ,,Nu wil ik even rust hebben”, houdt hij de boot af. Eerder tegen het Noordhollands Dagblad (NHD) zei hij geen idee te hebben waarom zijn hotel is getroffen. ,,Ik weet niets van een aanslag. Geen idee uit welke hoek dat zou moeten komen.”

Hotel Zaandijk is onderdeel van de Raspberry Group, dat meerdere hotels en restaurants beheert. Arman Kuran blies het jarenlang leegstaande hotel vorig jaar nieuw leven in. Met familie, kennissen en twee Italiaanse koks koos hij er bewust voor om ‘low profile’ te starten, zei hij tegen NHD. „Je begint met niets en iedereen moet aan elkaar wennen. We zijn nu zover dat we elkaar hebben gevonden. Het draait nu lekker. Dat zie je ook aan de positieve beoordelingen.”

Na de explosie, die een raam met kozijn uit de muur blies, heeft de politie direct Burgernet ingezet. Ondanks een zoekactie in de omgeving is de vermoedelijke dader niet aangetroffen.

Het is nog niet bekend wat de precieze schade is aan het pand. De buitenkant is in ieder geval flink beschadigd, zo is te zien op beelden. De omgeving van het hotel en het restaurant is afgezet en de hotelgasten kunnen voorlopig niet hun kamer in.