Man zonder rijbewijs vlucht voor politie en knalt op A27 met 200 kilometer per uur in vangrail

Een patrouillewagen spotte hem op de snelweg en gaf een stopteken, maar de man reed met hoge snelheid weg. Op het moment van het ongeluk stond de teller boven de 200 kilometer per uur. Hij is onderzocht in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Wel is hij aangehouden en heeft meerdere bekeuringen gekregen onder andere voor het rijden zonder rijbewijs. De auto is in beslag genomen