Man weigert doodzieke hond naar dierenarts te brengen: Onder dwang uit huis gehaald

Na een bezorgd telefoongesprek bij het meldpunt 144 werd het baasje opgedragen met zijn huisdier naar de dierenarts te gaan. Maar hij weigerde wekenlang hulp in te roepen. Hierop kwamen de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming en de politie deze week in actie.

Hond gedwongen uit huis gehaald

De hond werd onder bestuursdwang uit de ernstig vervuilde woning in Ridderkerk gehaald en naar een specialist gebracht. Die onderzocht de zorgelijk dikke buik en na een echo bleek het om zeer vergevorderde leverkanker te gaan. De terriër had hierdoor erg veel pijn. De dierenarts liet het dier hierop inslapen.

De eigenaar krijgt van de politie een proces-verbaal vanwege zijn grove nalatigheid, waarna het OM zich over de zaak buigt. Ook is een zorgmelding gedaan, kijkend naar de zwaar vervuilde woning en het feit dat de Ridderkerker niet goed voor zijn hond zorgde. Gekeken wordt of het baasje ook hulp nodig heeft.

Alle kosten voor het baasje

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming wijst er nog maar eens op hoe belangrijk het is bij zorgen over een dier het meldpunt 144 te bellen. ,,Hoe vroeger je meldt, hoe eerder leed kan worden voorkomen.’’

