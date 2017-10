Man van 'jihadbruid' Laura H. wilde aanslag plegen in Nederland of Europa

Laura H. reisde in september 2015 met haar man Ibrahim en haar twee kinderen via Turkije naar Syrië. Ze sloten zich aan bij IS en leefden onder meer in Raqqa, de hoofdstad van het kalifaat. Laura wil echter al snel weg uit het strijdgebied en communiceert via codewoorden met haar vader over een ontsnappingsplan. Haar vader, die in Nederland woont, krijgt daarbij onder meer hulp van een Duitse deradicaliseringsexpert en betaalt 10.000 euro aan tussenpersonen.



In juli 2016 duiken Laura en Ibrahim op aan de frontlinie in Irak. Ze rennen naar het gebied dat in handen is van Iraakse Koerden. Ibrahim raakt daarbij gewond en blijft achter. Hij wordt maanden later, schijnbaar nog steeds als IS-strijder, gevangen genomen door een Iraakse militie. Waar hij nu is, is onduidelijk.