Man uit Oss beschoten in badkamer: 'Het waren forse knallen'

,,Ik schrok wakker van een paar forse knallen. Ik dacht: wat is dit nou?'', vertelt een andere buurman. ,,Het leek wel vuurwerk. Ik deed het rolluik omhoog en zag nog een paar rode lampen in de verte verdwijnen. Op dat moment wist ik nog niet wat er aan de hand was.''



Hij ziet het slachtoffer bijna iedere dag. ,,Ik kom wel eens bij hem over de vloer. Ik heb hem vanochtend kort gesproken. Hij vertelde dat hij die gasten in de badkamer tegenkwam. Ik heb de badkamer gezien, er zit een kogelgat in de deur. Dat is wel schrikken.''