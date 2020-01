Man uit Oosterhout als ‘geldslaaf’ gebruikt door meesteres

In totaal vier mannen deden aangifte tegen de 32-jarige verdachte. De aanpak van Angelina F. was in de vier zaken vergelijkbaar. Ze liet haar slaven onder meer zelf een foto maken met een van haar meesteresnamen, Grace of Sharon, op hun borst geschreven. De politie heeft ook beelden gezien van een man die een toilet moest schoonmaken met een tandenborstel en een luier aan.



Dat haar klanten een onderdanige positie in dienden te nemen, daar hadden ze F. inderdaad voor betaald. Daar was overeenstemming over. ,,Dat ze geldslaven zocht, dat was deze mannen niet bekend. Ze hebben niet gekozen voor chantage”, hield officier van justitie Mark de Graaf de rechters voor.



De man uit Kaatsheuvel heeft uiteindelijk duizend euro betaald om van haar af te komen. Uiteindelijk hielp dat niet, want F. stuurde toch een seksueel getinte foto van de man naar diens vriendin. Slachtoffer twee betaalde 750 euro, een derde heeft niet gereageerd op de dwingende whatsapp-berichten om geld over te maken en een man uit Oosterhout is 11.000 euro afhandig gemaakt.