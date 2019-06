Man uit Huizen bestraft voor relatie met minderjarig buurmeisje

De verhouding speelde tussen 2007 en 2008 en stopte abrupt toen het meisje aangaf zwanger te zijn. Het leeftijdsverschil was 22 jaar. Het slachtoffer is jarenlang in therapie geweest omdat ze de relatie als traumatisch heeft ervaren. Volgens de man was de relatie gelijkwaardig en kwam het initiatief vanuit het meisje. De rechtbank oordeelde dat de man misbruik heeft gemaakt van het grote leeftijdsverschil en de kwetsbaarheid van het slachtoffer. H. was de hardloopcoach van het meisje en ze keek naar hem op.