Man steekt zichzelf in brand in gemeentehuis van Nijkerk

,,Ik kreeg een berichtje dat de brandweer onderweg was naar het gemeentehuis en toen ben ik direct gaan kijken. Ik woon om de hoek’’, vertelt VVD-raadslid Niels Staal. ,,Op het moment dat ik aankwam, zag ik hoe ambulancemedewerkers een brancard naar buiten brachten met daarop een nog jonge man. Hij was aanspreekbaar. Wat er zich binnen precies heeft afgespeeld weet ik niet. Alles was afgezet.’’

‘Iemand in grote nood’

Het is nog onbekend of de persoon die zichzelf vanochtend in de hal in brand stak, dezelfde persoon is als de man die begin maart het stadhuis binnenreed. ,,Wat precies de achtergrond is van het incident van vanochtend moet nog duidelijk worden. Maar hier is iemand in grote nood geweest. Dat lijkt me wel duidelijk’’, aldus raadslid Staal.