Man slaat boel kort en klein na bezoek aan seksclub

De illegaal in Nederland verblijvende B. leefde al een maand of vier op straat toen hij op 24 september binnenliep bij de seksclub aan de Noorderhagen. Hij had kennelijk voldoende geld bijeen gespaard en vertrok met een dame van plezier naar haar kamer. Toen B. aan zijn gerief was gekomen, viel hij in een diepe slaap.

Weigert

Hij sliep zo diep, dat hij bijna niet wakker te krijgen was. Pas na veel gedoe kon hij worden gewekt. Maar aan vertrekken had B. geen trek, dat weigerde hij. Toen hem duidelijk werd gemaakt dat hij toch echt weg moest - de club is geen hotel - barstte hij uit in woede. Hij vernielde de wasbak en sloeg een spiegel aan gruzelementen. De politie werd ingeschakeld en agenten namen B. mee naar het bureau. Daar weigerde hij mee te werken aan een alcoholonderzoek.

De strafzaak tegen B. werd dinsdag in zijn afwezigheid afgedaan. Het is onduidelijk waar hij op dit moment verblijft. En dat is best jammer, aldus politierechter Rikken: „Ik was graag met hem in gesprek gegaan.”

Behalve de boete moet B. de schade van de seksclub, een kleine 900 euro, betalen.