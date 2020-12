Man probeert zichzelf in brand te steken voor het gemeentehuis van Nijkerk

videoVoor de deur van het gemeentehuis in Nijkerk heeft maandagmiddag een man zichzelf in brand proberen te steken. Hulpdiensten rukten met loeiende sirenes uit. Volgens ooggetuigen overgoot de man zichzelf met een brandbare vloeistof. De man werd op een brancard het gemeentehuis uitgedragen.

,,Ik kreeg een berichtje dat de brandweer onderweg was naar het gemeentehuis en toen ben ik direct gaan kijken. Ik woon om de hoek’’, vertelt VVD-raadslid Niels Staal. ,,Op het moment dat ik aankwam, zag ik hoe ambulancemedewerkers een brancard naar buiten brachten met daarop een nog jonge man. Hij was aanspreekbaar. Wat er zich binnen precies heeft afgespeeld weet ik niet. Alles was afgezet.’’

Volgens de politie stond de man op de stoep van het gemeentehuis, toen hij probeerde zichzelf in brand te steken. De grote groene jerrycan en een kaarsenaansteker die de man gebruikte, liggen na het incident nog op twee lage, betonnen blokken. ,,Door snel ingrijpen van gemeenteambtenaren is voorkomen dat de persoon echt in brand is gegaan’’, zegt een woordvoerster van de politie Oost-Gelderland. Medewerkers grepen naar een brandblusser in de hal. ,,Het is bij een poging gebleven.’’

Het is de tweede keer dit jaar dat het gemeentehuis getroffen wordt door een ernstig incident. Begin maart reed een man met een zware pick-uptruck de ontvangsthal binnen. Hij zou niet hebben gehandeld uit wrok tegen de gemeente. De politie verklaarde destijds dat het niet om een doelgerichte actie ging tegen ambtenaren of het ambtelijk apparaat. De man handelde uit psychische nood.

‘Iemand in grote nood’

Het is nog onbekend of de persoon die zichzelf vanochtend in de hal in brand stak, dezelfde persoon is als de man die begin maart het stadhuis binnenreed. ,,Wat precies de achtergrond is van het incident van vanochtend moet nog duidelijk worden. Maar hier is iemand in grote nood geweest. Dat lijkt me wel duidelijk’’, aldus raadslid Staal.

Volledig scherm De hulpdiensten bij het gemeentehuis. © Persbureau Midden-Nederland

