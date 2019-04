Man overleden na schietpartij in Eindhoven, was volgens buurt op bezoek bij moeder

Video + UpdateIn Eindhoven is vrijdag op klaarlichte dag een man neergeschoten. Het slachtoffer, dat werd geraakt op de Beukenlaan bij Strijp-S, werd op straat gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Later in de ochtend bezweek hij aan zijn verwondingen. Buurtbewoners weten om wie het gaat en zeggen afzonderlijk van elkaar dat hij op bezoek was bij zijn moeder.

De eerste meldingen van de schietpartij, die plaatsvond op de parallelweg naast het viaduct, kwamen rond 09.30 uur binnen bij de politie. Toen de agenten arriveerden lag er een man bebloed naast zijn auto.

Wat er precies gebeurd is en door wie er is geschoten, is nog niet duidelijk. Er zijn meerdere politiewagens en ambulances ter plaatse. De omgeving is ruimschoots afgezet en de politie is een onderzoek gestart.

Een politiehelikopter cirkelt boven Eindhoven en zoekt naar de dader(s).

Twee harde knallen

Een 74-jarige bewoner van de straat laat aan de telefoon weten dat hij zich rot is geschrokken. ,,Ik zat in de woonkamer de krant te lezen toen ik opeens twee hele harde knallen hoorde. Bam, bam!”, zegt hij. ,,Ik dacht meteen: zijn dat nou schoten? In onze straat? Het klonk veel te hard voor vuurwerk.”

De bewoner liep na de schoten naar het raam en zag zijn buurman op straat staan. ,,Die vertelde mij dat hij een hoop geschreeuw hoorde en een auto met piepende banden zag wegrijden. Op straat lag een man die niet bewoog.”

Huis niet in

Buiten staat een 33-jarige vrouw in de buurt van het afzetlint te kijken naar de hulpdiensten. Ze kan haar huis niet in omdat de straat volledig is afgezet. ,,Ik heb net mijn zoontje naar school gebracht”, laat ze geschrokken weten. Volgens haar gaat het om een onrustige buurt. ,,Er woont hier veel gajes. Ik kan daar genoeg over vertellen.”

