Man opgepakt voor neerslaan Rotterdamse agent bij trouwstoet

Verstopt onder bed

‘Laffe droeftoeter’

Naast de woning in Lopik is ook een huis in Rotterdam doorzocht. De verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de aan de rechter-commissaris, meldt de politie. De betrokken agent hield aan de klap een hersenschudding en een verrekte nek over en is nog niet in staat om te werken. In het tv-programma Jinek gaf hij aan dat zijn gezinsleven door het incident totaal ontregeld is. De dader noemde hij een ‘verschrikkelijk laffe droeftoeter’.



Ook de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb sprak zijn verontwaardiging uit en noemde het neerslaan van de agent ‘schandalig’. Het is niet het eerste incident met trouwstoeten in de Maasstad. In reactie op de mishandeling van De Jonge moeten trouwstoeten vanaf 1 januari komend jaar worden aangemeld. ,,Iedereen mag een feestje vieren in de stad, maar dan wel binnen de regels van de wet en zonder anderen daarbij tot overlast te zijn.’’