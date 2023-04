Man onderweg naar huis overleden na feestje in ’s-Gravenzande

Het lichaam van de man werd rond 03.00 uur gevonden aan de Staelduinlaan in ’s-Gravenzande. Volgens omwonenden gaat het om een gast van een feestje die onderweg naar huis was. Toegesnelde agenten hebben nog geprobeerd om de man te reanimeren. Ook het Mobiel Medisch Team en een ambulance zijn uitgerukt. De traumahelikopter is in een nabijgelegen weiland geland, maar hulpverlening mocht niet meer baten. ,,De man is ter plaatse overleden”, meldt de politie.



Hoe de man is overleden is vooralsnog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht van zijn overlijden.