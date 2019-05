Man neergeschoten in Amsterdamse parkeergarage

De omgeving is afgezet en de garage is voorlopig niet toegankelijk. De schutter zou ervandoor zijn gegaan. De neergeschoten man, waar nog geen identiteit van is vrijgegeven, is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er zich precies in de garage heeft afgespeeld, is nog niet bekend. Volgens AT5 - die een getuige heeft gesproken - zou er een ruzie tussen meerdere mensen voorafgegaan zijn aan het schieten.