Man neergeschoten in Amsterdam, ook verdacht pakketje aangetroffen

video Banken denken aan 'lerarenhy­po­theek' om lerarente­kort op te lossen

24 september Basisscholen in kwetsbare wijken kunnen via een nieuw platform hulp vragen aan bedrijven en maatschappelijke organisaties om het lerarentekort en de kansenongelijkheid te bestrijden. Vakmensen uit de buurt nemen lessen over en er wordt gekeken naar speciale lerarenwoningen. Daarover adviseert de Onderwijs Alliantie vandaag aan onderwijsminister Arie Slob.