Man mishandeld in Amsterdam om Joodse afkomst

coronavirus LIVE | RIVM: ‘Omikron verspreid­de zich al in ons land’, opvolger van Merkel wil vaccinatie­plicht

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag met 73 gestegen tot 2845. Dat is nog net onder het hoogste niveau van de afgelopen winter. Die piek was op 5 januari, toen er 2890 Covidpatiënten in de ziekenhuizen lagen. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), voorspelde maandag dat het aantal opgenomen patiënten deze week richting de 3000 gaat.Lees het laatste nieuws in ons liveblog.

16:11