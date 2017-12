Man met bivakmuts en terrorismeplannen krijgt 2,5 jaar cel

Het vonnis van de Rotterdamse rechtbank valt zwaarder uit dan de twee jaar die het Openbaar Ministerie eiste. A. heeft tbs met voorwaarden gekregen. Zo moet hij verplicht deelnemen aan een deradicaliseringstraject.

Hasan A. (24) werd in de zomer van 2016 opgepakt toen hij met een bivakmuts over zijn hoofd rondreed door Eindhoven. Bij een huiszoeking vond de politie een stroomstootwapen, een mes en tiewraps. Ook lag er propagandamateriaal van IS in zijn huis.

Vliegbasis Volkel

A. bleek concrete plannen te hebben om aanslagen te plegen. Op zijn computer stonden twee mapjes: 'Plan 1' en 'Plan 2'. In het eerste mapje stond informatie over de vliegbasis Volkel in Brabant, in het tweede over vliegbasis Leeuwarden. De Eindhovenaar had informatie verzameld over toegangswegen, beveiligingsposten en had onlinekaarten geraadpleegd.

Ook bleek A. informatie te hebben opgezocht over Mark Rutte en Geert Wilders, die hij als vijanden van de islam zag vanwege bombardementen op Syrië.

Tijdens zijn rechtszaak verklaarde Hasan A. dat hij in de periode voor zijn arrestatie ‘fantaseerde over aanslagen’. Hij was in de ban van terreurgroep IS. ,,Ik geloofde hun propaganda. Ik dacht dat mijn leven onder hen beter zou zijn. Ik was gehersenspoeld.” Hij was in die tijd ‘een gevaar’, zo stelde hij zelf in verhoren.

Bivakmuts

Tot echt concrete plannen voor een aanslag kwam het nooit, stelt ook Justitie. In de maanden voor zijn arrestatie verslapte A.’s interesse voor IS. ,,Ik ging aan ze twijfelen.” De Eindhovenaar werd opgepakt toen hij met een bivakmuts over zijn hoofd door de stad reed. Verontruste Eindhovenaren hadden de politie gebeld. ,,Het was niet zo handig, nee”, zei hij daarover.

Hasan is al jaren gefascineerd door geweld en agressie. Hij is ook veroordeeld voor geweldsdelicten en zat al tijdens zijn jeugd vast. In die periode verdiepte hij zich in de islam. Het gaf hem in eerste instantie rust, maar nadat hij vrijkwam, radicaliseerde hij en overwoog hij om naar Syrië te vertrekken. Op de terreurafdeling van de gevangenis waar hij nu in zit, legde hij zijn radicale denkbeelden naast zich neer. ,, Ik vind het nog steeds vreselijk dat er kinderen sterven door bombardementen in Syrië. Maar ik vind het nu ook vreselijk wat de tegenpartij daar doet."

De Eindhovenaar heeft een autistische stoornis en werd onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Een psychiater constateerde dat hij 'naïef en beïnvloedbaar is'.