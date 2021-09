Man loopt met bijl door Maastricht, slaat met tas jonge vrouw op haar hoofd

Missers met paspoort Shariel (21) krijgen staartje: ‘Hij kwam vier keer met ‘gestolen’ papieren op Schip­hol’

3 september De mislukte vakantie op Curaçao van Shariel (21) en zijn moeder Andju Jamal (43) krijgt een staartje. De moeder laat de zaak niet rusten en wil bovendien in gesprek met de marechaussee over de veiligheid op Schiphol. Vier keer reisde haar zoon via Schiphol met een paspoort dat internationaal geregistreerd stond als gestolen. ,,Dit zet je wel aan het denken.”