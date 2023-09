Man klimt op Waalbrug in Nijmegen: brug volledig dicht, arrestatieteam aanwezig

Er kunnen geen auto’s, fietsers en voetgangers over de Waalbrug. Op het hoogste punt van de bogen is een man te zien. Het is niet bekend waarom hij daar zit.



Het arrestatieteam van de politie is aanwezig. Er zitten een aantal agenten op grote hoogte bij de man. De brug is afgezet met politielint. Rond 8.30 uur stond de brandweer klaar met een hoogwerker. Het bakje haalt het net niet.