Man klimt met schaar in hand over balie wisselkantoor op Schiphol

Het was koud vannacht! Eerste lokale vorst gemeten

16 oktober ‘Het was koud vannacht!’, constateren de deskundigen van Weerplaza. Sterker nog, de afgelopen nacht werd de eerste lokale vorst van dit najaar gemeten. Op Twente Airport, net boven Enschede, koelde de lucht af naar een halve graad onder nul. Ook op andere plaatsen in het land was het raak.