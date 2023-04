Man in cel aangehouden voor betrokkenheid bij dood van Peter R. de Vries

De politie heeft maandag een 29-jarige Nederlandse man aangehouden in zijn cel in de gevangenis Veenhuizen op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries.

De man zat al vast op grond van een veroordeling uit 2022. Hij kreeg toen vijf jaar gevangenisstraf voor de handel in harddrugs en vuurwapens.

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in Amsterdam. Negen dagen later overleed hij. De man die nu is aangehouden, maakt vermoedelijk deel uit van het crimineel samenwerkingsverband dat zich onder andere bezig heeft gehouden met de moord op De Vries.

Aan de verdachte zijn beperkingen opgelegd. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

De rechtszaken tegen vijf andere verdachten van de moord op De Vries lopen inmiddels bij de rechtbank Amsterdam. Deze zaken worden tegelijk behandeld met de rechtszaken tegen de twee mannen die ervan verdacht worden de uitvoerders te zijn van de moord.

Wie zitten vast voor de moord?

In totaal zitten er op dit moment acht mannen vast voor de moord op Peter R. de Vries. Allereerst zijn er de twee mannen die door het Openbaar Ministerie worden beschouwd als ‘uitvoerders’: de schutter (Delano G). en de chauffeur (Kamil E.). Zij kregen hulp van twee Polen: een vermeende moordmakelaar (Krystian M.) stuurde hen aan en een regelaar (Konrad W.) zorgde voor de wapens, vluchtauto en telefoon.

En dan zijn er nog de drie mannen die Peter R. de Vries voor zijn dood zouden hebben geobserveerd. Het gaat om de twee ‘filmers’ (Erickson O. en Gerower M.), die later beelden van een zwaar gewonde De Vries verspreidden op sociale media, en hun opdrachtgever (Ludgardo S.). Los van de acht mannen die vastzitten is er nog een negende verdachte (Christopher W.), die eerder werd opgepakt in Helmond, maar vrij snel weer werd vrijgelaten. Hij stond weliswaar in contact met de twee filmers, maar zat op het moment van de aanslag in de gevangenis.

Maar de grote vraag blijft: wie gaf de opdracht tot het vermoorden van Peter R. de Vries? Van meet af aan is aangenomen dat Ridouan Taghi iets met de moord te maken heeft. Als dat het geval is, dan moet hij hulp hebben gehad, want zelf zat hij op dat moment al vast in de gevangenis.