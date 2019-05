Man en vrouw tijdens uitlaten hond doodgestoken op heide bij Heerlen

Bij een steekpartij op de Brunssummerheide bij Heerlen zijn vanmiddag een man en een vrouw doodgestoken. Ze waren op dat moment twee honden aan het uitlaten. Over de leeftijd van de slachtoffers en de relatie tussen de twee is nog niks bekend. De honden zijn ongedeerd. Een wandelaar trof de twee dode lichamen aan, op tientallen meters van elkaar verwijderd.

Vanmorgen om 11.50 uur kwam de eerste melding bij de politie binnen over een verdachte situatie op de Brunsummerheide. De melding was afkomstig van een wandelaar die zijn hond aan het uitlaten was. Er werd toen nog gesproken over één levenloos slachtoffer, een vrouw. Het tweede slachtoffer werd rond 12.30 uur aangetroffen, eveneens door de wandelaar.

Volgens de wandelaar, die verder anoniem wil blijven, lag de levenloze vrouw aan de kant van een voetpad in het gebied waar honden los mogen lopen. De man heeft toen de politie gealarmeerd en is - om de politie niet in de weg te lopen - een andere weg terug gelopen. Daar trof hij vervolgens het levenloze lichaam van de man aan. Dat vertelt de ooggetuige op camera aan deze site aan verslaggever Nick Rompelberg. ,,Nadat ik het tweede slachtoffer vond ben ik terug gerend om de politie te informeren dat er nog iemand was neergestoken.” Volgens de ooggetuige is het allemaal erg onwerkelijk. ,,Dat verwacht je niet als je even de hond gaat uitlaten.”

Honden

Bij de levenloze lichamen liepen ook twee loslopende honden. Zij zijn door de dierenambulance opgehaald en maken het goed. De politie onderzoekt of er nog andere personen bij deze zaak betrokken zijn. Het is niet bekend wat de relatie is tussen de man en de vrouw, en ook kan de politie nog niks zeggen over hun leeftijd of achtergrond.

De omgeving is afgezet en er wordt onderzoek gedaan. Een politiehelikopter is ingezet voor het maken van luchtfoto’s. Er is nog niemand aangehouden en het is vooralsnog onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld in het natuurgebied.

Oorspronkelijk was er volgens de politie en de ooggetuige sprake van een steekincident, maar later sprak de politie over een geweldincident. Over het eventuele moordwapen kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

Volledig scherm De politie doet groot onderzoek © Nick Rompelberg

Volledig scherm De locatie op de Brunsummerheide waar bij een steekpartij twee doden zijn gevallen. © ANP Graphics