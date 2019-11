Man en twee minderjarige jongens opgepakt in vermissingszaak Belgische loodgieter

UpdateDe politie heeft in Nederland nog eens drie mensen opgepakt in verband met de vermissingszaak van de Belgische loodgieter Johan van der Heyden. Het zijn twee minderjarige jongens en een 30-jarige man.

De politie zegt verder niets over identiteit of woonplaats. De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, is afgelopen nacht in een huis in Hoogerheide aangehouden. De jongens vrijdag. Waar ze zijn opgepakt zegt de politie niet. Op het moment van deze drie aanhoudingen zijn op verschillende locaties zoekingen gedaan, waarbij spullen in beslag zijn genomen door de politie.

Nieuwe informatie

Onlangs werden in Steenbergen en omgeving buurtonderzoeken gedaan. Door die onderzoeken heeft de politie nieuwe informatie binnengekregen. Een van de tips die bij de politie binnenkwam, ging over de witte bus van Johan van der Heyden, een Peugeot Boxer. Deze bus zou aan de Schansdijk in Steenbergen hebben gestaan voordat hij leeg werd aangetroffen in Den Bosch. De politie spreekt in de zaak van een ernstig misdrijf en gaat ervan uit dat de 56-jarige Van der Heyden niet meer leeft.

Op camerabeelden die de avond van zijn verdwijning op de snelweg gemaakt werden, is zijn bestelwagen te zien terwijl die in de richting van Nederland rijdt. Het voertuig zou later ook nog opgedoken zijn in onder meer Eindhoven en Den Bosch. Omdat verschillende sporen in de richting van Nederland wezen, startte de politie in september ook hier een onderzoek.