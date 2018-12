Man dreigt met balletjespistool en handgranaat bij Haags café

De man was kort voor de aanhouding uit een café aan de Van Zeggelenlaan gezet. Daar liet hij het vuurwapen zien. Hij kwam even later terug met de handgranaat.



Agenten gingen na een tip van een getuige naar een woning aan de Laakkade, waar de man naar binnen was gelopen. Daar vroegen agenten hem zijn handen te laten zien en stil te blijven staan, waaraan de man geen gehoor gaf. De agenten trokken daarop hun vuurwapen en arresteerden hem. In de broekzak van de man troffen zij de handgranaat aan. Bij het café werd het vuurwapen gevonden, wat uiteindelijk een balletjespistool bleek te zijn.



De omgeving werd afgezet en de politie was tot zeker 01.00 uur volop bezig met het onderzoek, bijgestaan door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). De handgranaat bleek geen explosieve stoffen te bevatten.



De man zit nog vast en weigerde mee te werken aan een bloedcontrole. De districtrecherche onderzoekt de zaak verder.