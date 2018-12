Man door vallend beton bekneld in tunnel A12

De man raakte rond 10.15 uur gewond aan het hoofd en een arm toen betonplaten losraakten en naar beneden kwamen toen hij het tunneltje aan de Biograaf, nabij de Ikea, door reed.



Het ongeval is vandaag in de loop van de dag gemeld bij de Inspectie SZW, de vroegere arbeidsinspectie. Zo’n melding is verplicht bij alle ongevallen onder werktijd waarbij iemand dusdanig gewond raakt dat hij of zij in het ziekenhuis moet worden opgenomen. De inspectie heeft besloten een onderzoek in te stellen, bevestigt een woordvoerder vrijdagmiddag.



Voor wie de man aan het werk was, is nog niet duidelijk. Bij een woordvoerder van wegbeheerder Rijkswaterstaat, eigenaar van de tunnel, was daarover aan het begin van de middag niets bekend. Ook politie en brandweer kunnen het niet zeggen. De werkgever van het slachtoffer wil op dit moment niet reageren.