Man doodgeschoten in flatwoning Nijmegen, vier arrestaties

BV de Liefde Jenny heeft een minnaar: ‘Ik voel me niet geremd als mijn man kijkt en ga volledig los’

15:55 In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Jenny (54) kreeg van haar man Paul (54) een ‘friend with benefits’ cadeau. Inmiddels is hij een huisvriend.