Man doodgeschoten in buitengebied van Schaijk

LIVE TWITTER Ontsnapte Rotterdam aan een terreurdaad met kerst?

15:26 In een drukke uitgaansstraat in Rotterdam werden op kerstavond vier mannen gearresteerd als ‘terreurverdachten’. Ze wilden ‘iets doen in Rotterdam’ zeiden ze in chats, blijkt vandaag. Is Rotterdam aan een terreurdaad ontsnapt? Volg de rechtszaak hieronder live via verslaggever Cyril Rosman.