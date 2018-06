Man doodgeschoten bij kamp in Oss: 'Auto reed met piepende banden weg'

UpdateEen man is afgelopen nacht doodgeschoten recht tegenover een woonwagenkamp in Oss. Het slachtoffer - het zou gaan om een 30-jarige Ossenaar - overleed op straat aan zijn verwondingen toen de hulpdiensten ter plekke waren. Buurtbewoners hebben weinig van de schietpartij meegekregen. ,,We hoorden alleen een auto met piepende banden wegrijden."

De schietpartij had plaats op de Hoogheuvelstraat. De omgeving is ter hoogte van de tennisvereniging TOZ afgezet met linten en zwarte schermen. Nieuwsgierige kijkers worden op een afstand gehouden.

Reanimatie

Hulpverleners probeerden de man nog langere tijd te reanimeren en ook een traumahelikopter werd ingezet, maar hulp mocht niet meer baten: het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Een Audi die bij het slachtoffer in de buurt is aangetroffen wordt onderzocht op sporen. De politie heeft niemand aangehouden en spreekt met omwonenden. ,,We hebben een vermoeden om wie het gaat, maar moeten dit via formele processen nog vaststellen", meldt politiewoordvoerder Manon van der Heijden.

Peter van Erp on Twitter De zwarte Audi tussen de linten speelt een centrale rol in het onderzoek, zo lijkt het. #schietpartij #hoogheuvelstraat #oss #bd https://t.co/lkqXuFq7Rd

Camerabeelden

,,We hebben op dit moment contact met de familie." Over de toedracht van de schietpartij kan ze nog niets zeggen. ,,We houden alle scenario's open. We gaan kijken of er bruikbare camerabeelden zijn die we kunnen gebruiken in het onderzoek.

Vanwege de ernst van de zaak is een Team Grootschalige Opsporing opgezet. Onder leiding van een officier van justitie onderzoekt een rechercheteam de dood van de Ossenaar.

,,Het is belangrijk dat we duidelijk krijgen wat er zich heeft afgespeeld", laat een woordvoerder weten. ,,We kijken naar zijn achtergronden en naar een mogelijk motief. Uiteraard zijn we in gesprek met mensen uit zijn omgeving."

Zeer gespannen sfeer

Na de schietpartij heerste er een zeer gespannen sfeer. Tientallen mensen stonden op straat en gedroegen zich erg luidruchtig. Ook kwamen er bewoners van het woonwagenkamp poolshoogte nemen. ,,We begrijpen dat de emoties op zo'n moment hoog oplopen", zegt Van der Heijden. ,,We hebben extra personeel ingezet om de situatie onder controle te houden."

Een omstander sprak van een 'zeer gespannen sfeer' rondom het woonwagenkamp. ,,Er kwamen steeds meer mensen, velen van hen stonden rondom het slachtoffer dat onder een wit laken lag", vertelt hij tegen deze krant.

'Het voelde niet prettig'

,,Het was een komen en gaan van auto's. Het voelde niet prettig allemaal. Andere kijkers werden dringend door de politie geadviseerd te vertrekken." Volgens hem vond de schietpartij plaats in de berm, recht tegenover het woonwagenkamp.

De politie is op zoek naar mensen die iets gezien of gehoord hebben van de schietpartij.