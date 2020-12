Man die RIVM wilde opblazen met een granaat, was boos over ‘het coronabeleid’

De man uit Beverwijk stond vandaag voor de politierechter in Utrecht. Op 24 juli van dit jaar dreigde hij telefonisch een granaat op het terrein van het RIVM in Bilthoven te gooien. Sterker nog, hij was vast van plan het niet bij een dreigement te laten, dreigde hij. Hij zou hebben gezegd: ,,Ik dreig niet, maar ik gooi wel een granaat over vijf minuten op het terrein.”

De man had ‘vragen over het beleid rond het coronavirus’, maar werd niet doorverbonden naar de mensen die daar bij het RIVM advies over geven. Daarop sloegen bij hem de stoppen door. Hij was het namelijk niet eens met het gevoerde coronabeleid. Van een echte granaat is nooit sprake geweest.