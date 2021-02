Man die meisje (15) dagenlang verborg in woning ook verdacht van ontucht met ander kind

Drentse huisartsen dienen zelf coronamedi­cijn toe: ‘Voorkomen dat patiënten in ziekenhuis komen’

17:56 Een groep huisartsen in Drenthe start deze week met een studie naar het in een vroeg stadium toedienen van het medicijn dexamethason. Ze hopen daarmee te voorkomen dat mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis terechtkomen. Huisartsenvereniging NHG kijkt met belangstelling toe, maar benadrukt dat de toediening voorlopig echt alleen in onderzoeksverband mag.