Man die grensrechter Nieuwenhuizen doodschopte nu verdachte in zaak neergestoken advocaat

De man die donderdag in Den Haag voor de rechter moet verschijnen omdat hij verdachte is in een zaak waarbij een advocaat in haar nek werd gestoken, werd in 2013 veroordeeld voor het doodschoppen van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Het gaat om Yassine D., toen 15 jaar, inmiddels 22.

Volledig scherm Richard Nieuwenhuizen werd eind 2012 doodgeschopt na een jeugdwedstrijd. © ANP Yassine is een van de mannen die wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij op een advocatenkantoor in Zoetermeer. Op 26 september 2017 werd een echtscheidingsadvocate op kantoor met een mes in haar gezicht gestoken, op klaarlichte dag. Dat leverde haar een slagaderlijke bloeding en blijvende littekens op. De vrouw kon zo lang niet meer werken dat haar praktijk failliet ging.



Naar de precieze reden van de aanslag op de advocate is het nog altijd gissen. De aanval lijkt een geplande actie te zijn geweest. Yassine D. wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de steekpartij, al is hij waarschijnlijk niet degene geweest die heeft gestoken.

De man die donderdag terechtstaat in een nog niet-inhoudelijke zitting heeft dezelfde naam, geboortedatum en woonplaats (Amsterdam) als de Yassine D. die in 2013 werd veroordeeld voor het doodschoppen van grensrechter Richard Nieuwenhuizen in Almere. Het gaat volgens bronnen om dezelfde Yassine.

Slaags

Voetbalvader Richard Nieuwenhuizen werd in december 2012 doodgeschopt bij een jeugdwedstrijd tussen Buitenboys B3 en Nieuw Sloten B1. De tieners van Nieuw Sloten raakten na de wedstrijd slaags met Nieuwenhuizen (wiens zoon bij Buitenboys speelde) en schopten hem neer. Hij overleed een dag later. De zaak leidde tot nationale en internationale verontwaardiging.

Zes spelers en één volwassene werden veroordeeld voor die dodelijke schoppartij. Yassine was de jongste van het stel. Omdat hij tijdens de schoppartij pas 15 jaar oud was, kon hij slechts veroordeeld worden tot één jaar jeugddetentie. De ene volwassene die werd veroordeeld tot zes jaar cel, is zijn vader El Hassan D. Laatstgenoemde zit nog steeds in grote financiële problemen omdat hij opdraait voor de schadevergoeding aan de familie Nieuwenhuizen.

Met Yassine is het na zijn veroordeling niet de goede kant op gegaan. Hij werd al verschillende keren veroordeeld wegens diefstal en inbraak. Zijn exacte rol bij de steekpartij op de advocaat is nog onduidelijk. Zijn advocaat ontkent dat hij iets met de steekpartij te maken heeft.

Paspoort

Yassine D. is niet de enige van de veroordeelden van destijds met wie het niet zo goed is gegaan. Medeveroordeelde Ibrahim C. (nu ook 22) kwam na zijn straf voor het doodschoppen van Nieuwenhuizen ook enkele keren met justitie in aanraking en moet nu zelfs Nederland verlaten, omdat hij alleen een Marokkaans paspoort heeft. Ibrahim is sindsdien ondergedoken.